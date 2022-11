Mondial: le Portugal s'efforce de minimiser le cas Ronaldo

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo lors d'un match entre le Portugal et l’Espagne en Ligue des Nations de l’UEFA, au stade de Braga

Lisbonne (AFP) – A la veille du départ pour le Mondial-2022, le Portugal tente de minimiser l'impact sur sa sélection de la polémique provoquée par sa star Cristiano Ronaldo, en conflit ouvert avec son club Manchester United.

Publicité Lire la suite

"Pas de malaise", "Santos minimise", "sélection immunisée"... jeudi, la plupart des titres des journaux portugais renvoyaient aux déclarations rassurantes la veille du sélectionneur Fernando Santos au sujet de l'interview exclusive où le quintuple Ballon d'or a tiré à boulets rouges sur les dirigeants de United et son entraîneur Erik ten Hag.

"C'est une affaire privée, qui le concerne, ça ne déborde pas sur la sélection", a martelé le coach de 68 ans lors de la conférence de presse précédant le match de préparation pour la Coupe du monde face au Nigeria, jeudi (18H45 GMT) à Lisbonne.

Ronaldo n'a pas consulté le sélectionneur ni la fédération portugaise avant d'accorder son interview, "et n'avait pas à le faire", a souligné Santos.

"Pas beaucoup d’attention"

"Nous n'y prêtons pas beaucoup d'attention (...) le plus important est d'être tous ensemble pour représenter la Seleçao de notre mieux à la Coupe du monde", a affirmé de son côté le jeune défenseur Antonio Silva.

A quelques jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar, l'interview de "CR7" accordée à l'animateur vedette Piers Morgan sur TalkTV, dont un nouvel épisode devait être diffusé jeudi soir en Grande-Bretagne, a provoqué une véritable déflagration dans le monde du football, qui a les yeux rivés sur le capitaine portugais et son équipe, Manchester United.

Dans cet entretien, dont les premiers extraits ont été diffusés dimanche, l'attaquant de 37 ans s'est épanché sur sa situation chez les Red Devils, où il exprime se sentir "trahi", critiquant violemment son entraîneur Erik ten Hag et les propriétaires du club qu'il accuse de vouloir l'évincer.

En Angleterre, à l'image de Gary Neville, ancien partenaire du Portugais chez les Red Devils, on ne se fait guère d'illusion sur son avenir au club: "Je suis d'accord avec certaines des choses que Cristiano a dites (...) mais la réalité est que si vous êtes un employé d'une entreprise et que vous dites de telles choses, votre emploi doit prendre fin et Man Utd doit le faire dans les prochains jours".

Cristiano Ronaldo lors du match de football UEFA Europa League entre Manchester United et Omonoia Nicosia à Manchester, au nord-ouest de l’Angleterre, le 13 octobre 2022 Oli SCARFF AFP/Archives

En ce qui concerne le Mondial, l'analyse de la presse sportive portugaise tranchait jeudi avec l'optimisme de Fernando Santos.

"Cette interview aura non seulement un fort impact sur Manchester, où Cristiano ne rejouera plus, mais elle aura aussi des conséquences sur la sélection", car la polémique monopolise les attentions "de cette dernière semaine de préparation", s'inquiète le journal sportif A Bola dans son édito.

Le défi est "d'amener tout le groupe à se concentrer sur le football, les rencontres de la sélection et ses objectifs", prévient le quotidien, tandis que son concurrent Record relève des questions sans réponse.

"Questions gênantes"

"Dans cet entretien, il manque les questions gênantes", observe le directeur adjoint du quotidien sportif. Et d'ajouter: "Reste à savoir ce que Ronaldo pense avoir mal fait dans cette affaire et par qui il est conseillé."

Dans ce contexte, l'absence de CR7 pour la rencontre de préparation contre le Nigeria en raison d’une gastrite, alimente toutes les spéculations. "Avec Cristiano, tout soulève des doutes. Mais non, il a vraiment ce problème qui l'empêche de s'entraîner", a dû préciser Fernando Santos.

Erik ten Hag (G), entraîneur de Manchester United, avec l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, pendant le match de la Premier League anglaise contre Southampton, le 27 août 2022 Adrian DENNIS AFP/Archives

Mercredi soir, le quintuple Ballon d'or a également manqué la visite du Premier ministre Antonio Costa, qui s'est rendu à la "Cité du Football", le centre d’entraînement du Portugal situé dans la banlieue ouest de Lisbonne, afin de souhaiter bonne chance à la Seleçao.

"Il y a beaucoup de polémiques autour de ce Mondial, mais il n'y a qu'une chose qui ne suscite pas de polémique, c'est que nous sommes tous derrière la sélection", a-t-il dit aux joueurs sur le terrain à l'issue d'une séance d'entraînement.

Sans son capitaine, le Portugal va défier le Nigeria avant de s'envoler vendredi pour le Qatar où il débutera sa Coupe du monde le 24 novembre face au Ghana, avant de se mesurer par la suite à l’Uruguay et la Corée du Sud au sein du groupe H.

© 2022 AFP