A quoi ressemblerait un monde sans Twitter ?

Bannière avec le logo Twitter à New York, le 7 novembre 2013 EMMANUEL DUNAND AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – L'avenir du réseau social à l'oiseau bleu apparaît très incertain après une semaine aussi agitée que les précédentes, entre nouvelle saignée des effectifs et rétablissement du compte de Donald Trump, probable source de controverses. Une question revient de plus en plus régulièrement: à quoi ressemblerait un monde sans Twitter ?