Mondial: Mbappé-Giroud, duo ressuscité et apaisé

Kylian Mbappé à la lutte avec Olivier Giroud lors d'une séance d'entraînement des Bleus dans leur camp de base de Doha, le 17 novembre 2022 FRANCK FIFE AFP/Archives

4 mn

Doha (AFP) – L'absence de Karim Benzema pour le Mondial-2022 braque les projecteurs sur le phénomène Kylian Mbappé et l'insubmersible Olivier Giroud, doublette offensive complémentaire et apaisée chez les Bleus, un an et demi après les tensions apparues avant le dernier l'Euro.