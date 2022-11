Black Friday: gare aux contrefaçons, alertent les fabricants

Sameer Al-DOUMY AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Illégales et présentant un "danger" pour la santé et l'environnement, les contrefaçons fleurissent sur le web à l'occasion du Black Friday, qui a déjà démarré dans certains commerces et se tient officiellement le vendredi 25, alerte lundi l'Union des fabricants (Unifab), une association engagée dans la lutte contre le commerce des articles contrefaits.