Wall Street ouvre en baisse, à l'orée d'une semaine écourtée

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évolue en baisse lundi peu après l'ouverture, en manque de direction à l'orée d'une semaine pauvre en résultats et en indicateurs, qui sera marquée par le jour férié de Thanskgiving aux Etats-Unis, jeudi.