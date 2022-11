Espace: accord entre Paris, Berlin et Rome sur la politique des lanceurs

Paris (AFP) – La France, l'Allemagne et l'Italie, les trois principaux pays contributeurs à l'Agence spatiale européenne (ESA), se sont accordés mardi pour garantir l'exploitation future des fusées Ariane 6 et Vega-C, et permettre aux micro et minilanceurs d'être envoyés pour le compte de l'ESA.