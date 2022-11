Médicaments: les pénuries, symptôme d'un modèle économique qui s'essouffle

Un paquet de poudre d'Amoxicilline est photographié dans une pharmacie de Toulouse, le 18 novembre 2022 Charly TRIBALLEAU AFP

Paris (AFP) – Entre les traitements innovants vendus des dizaines de milliers d'euros et les pénuries de molécules essentielles comme les antibiotiques, le modèle économique du médicament pose de plus en plus la question de sa viabilité à long terme.