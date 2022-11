Wall Street en légère hausse après l'ouverture

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York ouvrait en petite hausse mardi, dans un marché peu fréquenté en pleine semaine de Thanksgiving en attendant de nouveaux propos de membres de la Fed et, mercredi, le compte rendu de leur dernière réunion monétaire.