Alessandro Michele quitte la direction de la création de Gucci

Paris (AFP) – Alessandro Michele quitte Gucci, après sept ans en tant que directeur de la création durant lesquels il a "grandement contribué à faire de Gucci ce qu’elle est aujourd’hui", mais sans parvenir toutefois ces dernières années à relancer les ventes avec la même vigueur que ses concurrents.

"Il y a des moments où les chemins se séparent en raison des perspectives différentes que chacun de nous peut avoir", a déclaré Alessandro Michele dans un communiqué du groupe Kering, propriétaire de la marque italienne qui, à elle seule, représente 55% des 17,6 milliards d'euros de ventes du groupe affichées en 2021.

"Le chemin parcouru ensemble par Gucci et Alessandro ces dernières années est unique, et restera comme un moment extraordinaire dans l’histoire de la Maison", a salué le PDG du groupe de luxe, François-Henri Pinault. "Sa passion, son imagination, sa fantaisie et sa culture ont contribué à remettre Gucci sur le devant de la scène, où se trouve sa place."

Alessandro Michele, qui fêtera ses 50 ans vendredi, avait succédé en tant que directeur artistique à Frida Giannini en 2015 alors qu'il travaillait déjà pour la marque depuis 12 ans. "Une prise de risque à l'époque, vu qu'il était complétement inconnu", a expliqué à l'AFP Serge Carreira, maître de conférence à Sciences Po Paris au sein du Master Mode et Luxe.

1P44MPLe départ d'Alessandro Michele "est une surprise", dit M. Carreira: "il a incarné le nouveau chapitre de la maison Gucci, s'engageant sur les sujets sociétaux, inscrivant la marque dans son époque. Il a fait revivre l'héritage de la maison en lui donnant une modernité".

Lors du défilé printemps-été 2023 à Milan, Alessandro Michele avait encore étonné lorsque, à la fin de la présentation de 68 modèles, un mur s'était soulevé au centre du podium révélant qu'un autre public avait regardé le même spectacle de l'autre côté... sur des jumeaux identiques. Ou encore en affichant des slogans anti-extrême droite sur certaines tenues d'un défilé de mode qui se déroulait à la veille de l'élection du parti de Giorgia Meloni en Italie.

Après avoir connu un bond de ses ventes entre 2015 et 2019, Gucci a marqué le pas par rapport à aux concurrents, ralenti notamment par le Covid et sa forte dépendance au marché asiatique (44%).

"Les observateurs considèrent qu'après des débuts tonitruants et une croissance assez rapide, on arrive à un effet de palier qui peut créer un sentiment d'impatience par rapport à la nécessité d'un nouvel élan", analyse Serge Carreira, en soulignant que Gucci, "c'est l'une des trois, quatre plus grandes marques de l'industrie du luxe".

"La marque n'est pas en crise"

Mercredi matin, après que le site spécialisé dans le monde du luxe Women's Wear Daily a annoncé le départ d'Alessandro Michele en citant des sources anonymes, les analystes financiers ne cachaient pas leur satisfaction.

"Une très bonne nouvelle", soulignait une note de Bernstein: "Gucci souffre de la fatigue de la marque et Alessandro Michele fait la même chose depuis sept ans".

"Après sept ans à la tête de la création de Gucci, il pourrait bien être temps de changer, les investisseurs institutionnels semblent d'accord sur le fait qu'une nouvelle approche est nécessaire pour relancer la marque", selon une note de la banque RBC.

Interpellé par des analystes lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix, s'était défendu en octobre.

"Vous savez que dans le luxe ce qu'il faut considérer c'est le long terme (...) Au cours des dernières années, la croissance de la marque Gucci a été très cohérente avec celle de nos principaux concurrents, quelle que soit la surperformance de ces concurrents au cours des deux, trois dernières années", avait-il dit.

En 2021, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 31,2% par rapport à 2020. Sur le même exercice, les ventes de Prada ont elles progressé de 41%, celles de Chanel de 49,6%. LVMH ne communique pas sur ses marques mais les ventes de sa section mode et maroquinerie (largement dominée par Louis Vuitton) ont progressé de 47%.

"Pour les analystes, il y avait un décrochage qui s'installait entre Gucci et ses principaux concurrents", souligne Serge Carreira, avant de nuancer: certes, "sa croissance est plus faible que celle de ses concurrents mais ce n'est pas une baisse de chiffre d'affaires. La marque n'est pas en crise".

