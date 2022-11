Grippe aviaire et inflation mettent au régime les tables de fête des deux côtés de l'Atlantique

Des dindes attendant d'être emballées à la ferme Belwing Acres Turkey, à Seekonk, dans l'Etat américain du Massachusetts, le 18 novembre 2022 Joseph Prezioso AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – Inflation galopante et grippe aviaire ont fait flamber les prix du foie gras et de la dinde, contraignant industriels et consommateurs à s'adapter des deux côtés de l'Atlantique pour les traditionnels rendez-vous de Thanksgiving et Noël.