Renaud, Michel Polnareff et Lomepal aux Francofolies

Paris (AFP) – Des revenants, Renaud, Michel Polnareff, des poids lourds, DJ Snake, Lomepal, et des promesses, November Ultra, Pierre de Maere: le festival des Francofolies de La Rochelle dévoile ses premiers noms pour 2023 (12 au 16 juillet).

Hasard du calendrier pour 2023, Polnareff, 78 ans, reviendra sur scène dans le sillage d'un album piano-voix, tandis que Renaud, 70 ans, signera son grand retour en concert avec "Dans mes cordes", tournée également en toute intimité, accompagné par piano et cordes.

Si l'état de la voix du premier ne pose pas de questions, celle du second interpelle. Elle était très cabossée sur "Métèque", album de reprises sorti cette année.

Le volume sonore sera tout autre avec DJ Snake, Français à l'aura planétaire. Lomepal pourrait surprendre, avec des musiciens pop pour mettre en valeur son rap de plus en plus infusé par la chanson.

DJ Snake au Parc des Princes à Paris le 11 juin 2022 JULIEN DE ROSA AFP/Archives

A côté des autres locomotives -- Izïa, Pomme, - M -, Shaka Ponk, Soprano, etc -- des promesses sont attendues, comme November Ultra, chanteuse à la voix hors-norme et Pierre de Maere, Belge hors-cadre.

A signaler aussi, entre autres, Gazo et son rap français inspiré de la scène de Chicago, l'acteur Nicolas Maury ("Dix pour cent") devenu chanteur ou encore Pertubator, électro sombre entre new wave et metal.

Les "Francos" de La Rochelle avaient accueilli 150.000 festivaliers en 2022.

