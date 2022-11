Aux Etats-Unis comme en Europe, l'ombre de l'inflation pèse sur le Black Friday

Des clients passent à côté d'une affiche Black Friday à Ajaccio en 2019 PASCAL POCHARD-CASABIANCA AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – Traditionnel coup d'envoi de la saison des achats de Noël, le Black Friday, journée de promotions en magasins et sur internet, risque d'être marqué par l'inflation. Aux Etats-Unis et en Europe, les commerçants espèrent malgré tout que les consommateurs seront au rendez-vous vendredi.