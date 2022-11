Mondial: Premiers tickets pour les huitièmes... et l'élimination

Le défenseur anglais Kieran Trippier lève les bras à l'entraînement à Al Wakrah, au sud de Doha, le 24 novembre 2022 Paul ELLIS AFP

5 mn

Doha (AFP) – Déjà des qualifications pour les huitièmes de finale et déjà des retours à la maison: l'Angleterre et les Pays-Bas côté pile, le Qatar et l'Iran côté face pourraient voir leur sort scellé vendredi dans le Mondial-2022.