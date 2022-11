Wall Street en ordre dispersé, manque de direction faute d'intervenants

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi peu après l'ouverture, à la peine pour trouver une direction lors d'une séance tronquée, coincée entre un jour férié (Thanksgiving) et un week-end.