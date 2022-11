Wall Street termine sur une note contrastée, le marché atone

Des opérateurs du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, marquée par un marché privé d'intervenants, au lendemain d'un jour férié (Thanksgiving) et à la veille d'un week-end.