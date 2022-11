L'Assemblée démarre l'examen d'une proposition de loi anti-squats litigieuse

L'Assemblée nationale commence le 28 novembre 2022 l'examen d’une sensible proposition de loi anti-squat MARTIN BUREAU AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Déjà chauffée à blanc en fin de semaine dernière, l'Assemblée commence lundi l’examen d’une sensible proposition de loi anti-squat, qui pourrait être adoptée avec les voix des députés LR et RN, et malgré l'opposition de la gauche et des associations.