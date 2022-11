Les prix des carburants repartent à la baisse en France

Paris (AFP) – Les prix des carburants routiers ont reflué la semaine dernière en France, après s'être envolés la semaine précédente au moment des rabotages sur les remises à la pompe, selon des chiffres publiés lundi par le gouvernement.

Dans les stations-services françaises, le gazole s'est vendu au prix moyen de 1,8611 euro le litre, soit 4,48 centimes de moins que la semaine précédente, selon des chiffres du ministère de la Transition énergétique arrêtés vendredi et publiés lundi.

L'essence sans plomb 95 perdait pour sa part 2,63 centimes, affichée à la pompe à 1,7565 euro le litre en moyenne, et le sans plomb 95-E10 était en baisse de 3,62 centimes, vendu à un prix moyen national de 1,7152 euro le litre.

Les prix à la pompe ont tendance à baisser depuis le milieu du mois d'octobre, même s'ils sont ponctuellement remontés mi-novembre après la baisse des remises de l'Etat et de TotalEnergies sur le litre de carburant. Désormais de 10 centimes chacune, elles resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre.

Pour 2023 le gouvernement prévoit une aide ciblée sur certains automobilistes "qui ont du mal à joindre les deux bouts", avait affirmé le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, sans fournir plus de précisions.

Au niveau mondial, les cours du pétrole Brent de la mer du Nord et WTI américain ont tous deux reculé d'environ 14% depuis début novembre en raison des incertitudes économiques et de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Chine qui augure d'une possible baisse de l'activité, et donc de la demande, dans le pays.

