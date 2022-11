Mayotte: Obono (LFI) demande des "moyens" pour améliorer la situation sociale

Paris (AFP) – La députée Danièle Obono (LFI) a demandé lundi des "moyens" pour éduquer, accompagner une population très jeune et améliorer sa situation sociale qu'elle voit comme "la source du problème" à Mayotte, secouée ces derniers jours par des violences.

Rappelant qu'il s'agit d'"un des territoires les plus pauvres de la République", Mme Obono a observé au micro de RFI que dans ce département français dans l'Océan indien "une proportion importante de la population, qui est très jeune et qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas accès à tout un ensemble de droits sociaux", avait besoin d'"accompagnement".

"Il faut permettre que l'intégrité physique et la sécurité reviennent sur le territoire, mais si on ne va pas à la source du problème, et notamment la situation sociale et économique d'une grande partie de cette jeunesse et de cette population, je crois qu'on n'arrivera pas à mettre un terme à cette situation et à apaiser véritablement le territoire", a-t-elle développé.

"Mettons les moyens pour accompagner la population, mettons les moyens pour faire en sorte que cette jeunesse ne dérive pas et je pense que ça participera à apaiser la situation", a-t-elle insisté.

Théâtre ces derniers jours de violences entre jeunes de quartiers rivaux provoquées par le meurtre de l'un d'entre eux, Mayotte compte sur l'arrivée de renforts policiers pour tenter d'endiguer le phénomène.

