Wikileaks: cinq journaux appellent à la fin des poursuites contre Julian Assange

Cinq médias appellent le gouvernement américain à abandonner les poursuites contre le fondateur de Wikileaks Julian Assange JUSTIN TALLIS AFP/Archives

Londres (AFP) – Cinq médias (The New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde et Der Spiegel) ont appelé lundi le gouvernement américain à abandonner les poursuites contre le fondateur de Wikileaks Julian Assange pour une fuite massive de documents.