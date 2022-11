Yves Bigot prolongé pour deux ans à la tête de TV5 Monde

Paris (AFP) – Le Français Yves Bigot, 67 ans, a été prolongé à la tête de la chaîne de télévision francophone internationale TV5 Monde pour une durée de deux ans, à l'issue d'un deuxième mandat de cinq ans, a annoncé la chaîne.

"Cette nomination intervient sur proposition de la présidente du conseil d'administration, Madame Delphine Ernotte, après consultation approfondie entre les gouvernements bailleurs de fonds (France, Suisse, Canada, Québec, Fédération Wallonie-Bruxelles, Principauté de Monaco) et conformément à la Charte intergouvernementale qui régit la chaîne", précise le communiqué.

"Depuis janvier 2013, Yves Bigot et ses équipes ont doublé la distribution mondiale de leurs chaînes (de 212 à 421 millions de foyers dans 197 pays), de même que leur audience (de 30 à 62 millions de téléspectateurs hebdomadaires comptabilisés dans 24 pays)", est-il ajouté.

Celui qui a contribué au lancement en 2020 de la plateforme gratuite TV5MONDEplus a également permis l'année dernière "l'adhésion de la Principauté de Monaco à TV5MONDE, une première depuis trente-cinq ans", souligne le communiqué.

Ancien journaliste, M. Bigot avait succédé à Marie-Christine Saragosse à la tête de la chaîne en 2012, après avoir été directeur de programmes de la radio privée RTL.

Né à Limoges en 1955, il a débuté comme animateur à Europe 1 avant de travailler dans la programmation musicale, la production et l'édition.

Il a notamment occupé des postes de direction générale dans les maisons de disque FNAC Music production (1992-1994), puis Phonogram devenu Mercury (1994-1997).

Il a aussi dirigé l'unité variétés, jeux et divertissements, puis les programmes de la chaîne de télévision publique France 2 (1998-2005) et de 2006 à 2008 les programmes de la télévision belge francophone (RTBF) et d'Arte Belgique.

Depuis sa création en 1984, la chaîne francophone TV5 Monde a toujours été présidée et dirigée par des Français, la France contrôlant via différentes entreprises publiques plus de 60% de son capital.

Le conseil d'administration de TV5 Monde réunit des représentants des télévisions nationales publiques des pays actionnaires (France Télévisions, France Médias Monde, Arte France, RTBF, SSR, Radio-Canada, Télé Québec, Monte Carlo Riviera) et des administrateurs salariés.

La chaîne est détenue à 46,42% par France Télévisions. France Médias Monde en possède 11,97%, RTBF et SSR en détiennent chacun 10,53%, Radio-Canada 6,32%, Monte Carlo Riviera 5,26%, Télé Québec 4,21%, Arte France 3,12% et l'INA 1,65%.

