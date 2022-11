Médecins libéraux et biologistes appelés à la grève pour soigner leurs tarifs

Une étude d'UFC Que Choisir dresse un constat sans appel du "déplorable accès géographique et financier aux soins en France" Thierry ZOCCOLAN AFP/Archives

Paris (AFP) – Engagés dans d'âpres négociations avec la Sécu et le gouvernement, les syndicats de médecins libéraux et de biologistes appellent à la fermeture des cabinets et des laboratoires jeudi et vendredi, les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour éviter un "coup de rabot".