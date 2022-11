Metallica annonce un nouvel album pour 2023 et une tournée en Europe et en Amérique

Le groupe américain Metallica se produit au concert caritatif Global Citizen Festival à New York le 24 septembre 2022 ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – Le légendaire groupe de heavy metal américain Metallica a annoncé lundi la sortie en avril prochain d'un nouvel album studio et une tournée en Europe et en Amérique du Nord en 2023 et 2024.