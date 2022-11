Mondial: fin de partie pour le militant italien au drapeau arc-en-ciel

Mario Ferri entre sur le terrain, lors du match Portugal-Uruguay, avec un drapeau arc-en-ciel et un T-Shirt de soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes, le 28 novembre 2022 à Doha

Doha (AFP) – La Fifa a retiré mardi sa carte d'accès aux stades du Mondial-2022 à l'Italien qui avait brièvement interrompu un match la veille en traversant la pelouse avec un drapeau arc-en-ciel.

Publicité Lire la suite

Sur Instagram, Mario Ferri a défendu son acte, assurant qu'"enfreindre les règles pour une bonne cause n'est jamais un crime".

Mais les organisateurs n'ont pas été du même avis.

"Comme conséquence de son acte, et c'est une pratique régulière, sa carte Hayya a été annulée et il a été interdit d'assister aux matches à venir dans ce tournoi", a expliqué la Fifa dans un communiqué.

La carte Hayya, délivrée par les autorités du Qatar, fait office à la fois de permis d'entrée dans l'émirat, de carte de transports en commun et de billet d'entrée dans les stades.

Mario Ferri, 35 ans et surnommé "Le Faucon", a interrompu le match Portugal-Uruguay lundi en courant sur le terrain avec un T-shirt frappé sur l'avant du logo de Superman avec une inscription de soutien à l'Ukraine, "Save Ukraine" ("Sauvez l'Ukraine"), et dans le dos un message en faveur des femmes iraniennes ("Respect for Iranian Woman").

Plaqué au sol par un stadier, il a été escorté hors de l'enceinte et placé en détention. Il a été rapidement libéré "sans autre conséquence", a précisé mardi le ministère italien des Affaires étrangères.

C'était la première fois qu'un match était marqué par une telle intrusion depuis le début de la compétition organisée au Qatar, en butte aux critiques occidentales concernant le traitement des personnes LGBT+. L'homosexualité y est passible de poursuites pénales.

"Pirate moderne"

Huit sélections européennes avaient annoncé avant le tournoi que leur capitaine porterait un brassard arc-en-ciel "OneLove", mais l'idée a été abandonnée après des menaces de sanctions de la Fifa.

L'instance suprême du football mondial a assuré que les drapeaux ou les habits aux couleurs de l'arc-en-ciel seraient acceptés dans les stades mais dans les faits, ceux-ci ont été confisqués à plusieurs reprises par les forces de sécurité.

Mario Ferri entre sur le terrain, lors du match Portugal-Uruguay, avec un drapeau arc-en-ciel et un T-Shirt de soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes, le 28 novembre 2022 à Doha Kirill KUDRYAVTSEV AFP

"La Fifa a interdit les brassards de capitaine arc-en-ciel et les drapeaux des droits de l'Homme dans les tribunes, ils ont bloqué tout le monde, MAIS PAS MOI, comme un Robin des Bois", a écrit Mario Ferri sur son compte Instagram, estimant qu'"enfreindre les règles pour une bonne cause n'est jamais un crime."

"SAUVEZ L'UKRAINE. J'ai passé un mois dans la guerre à Kiev en tant que volontaire et j'ai vu à quel point ces gens souffrent", a-t-il également écrit.

Mario Ferri a déclaré vouloir faire passer des "messages importants", notamment pour l'Iran "où j'ai des amis qui souffrent, où les femmes ne sont pas respectées."

Le militant est un footballeur évoluant dans des clubs de divisions inférieures et se définit comme "un pirate moderne".

Mario Ferri entre sur le terrain, lors du match Portugal-Uruguay, avec un drapeau arc-en-ciel et un T-Shirt de soutien à l'Ukraine et aux femmes iraniennes, le 28 novembre 2022 à Doha Glyn KIRK AFP

Selon la Gazzetta dello Sport, il a joué en Inde, en Suisse, à Saint-Marin, aux Seychelles et en Jordanie.

L'Italien est un habitué des actions militantes: lors du Mondial-2014 au Brésil, il était entré sur le terrain pendant Belgique-Etats-Unis avec un T-shirt portant les inscriptions "Sauvez les enfants des favelas" et "Ciro Vive", en hommage à un supporter de Naples tué peu de temps auparavant, selon l'agence italienne AGI.

© 2022 AFP