Wall Street orientée en petite hausse après les manifestations en Chine

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York, volatile et hésitante, évoluait en petite hausse mardi, après son recul la veille face aux manifestations du week-end en Chine contre les restrictions liées au Covid.