Kenya: lancement du "fonds des débrouillards", mesure-phare du nouveau président

William Ruto lors de son dernier meeting de campagne avant la présidentielle, à Nairobi le 6 août 2022 © SIMON MAINA / AFP

2 mn

Nairobi (AFP) – Le président kenyan William Ruto a officiellement lancé mercredi son "fonds des débrouillards", mesure-phare de sa campagne censée permettre l'accès des plus pauvres au crédit et relancer "par le bas" l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est.