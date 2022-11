La Bourse de Paris progresse de 0,27%, prudente avant Powell

Paris (AFP) – La Bourse de Paris progressait légèrement de 0,27% mercredi matin, à l'entame d'une séance qui sera marquée par les chiffres pour novembre de l'inflation en zone euro et un discours du président de la banque centrale américaine.

Publicité Lire la suite

L'indice vedette CAC 40 montait de 17,62 points à 6.686,59 points vers 09H50. Mardi, la cote parisienne a terminé à un niveau proche de l'équilibre, régie par la prudence.

La Bourse de New York a également préféré mardi l'attentisme.

L'agenda de la séance est chargé en indicateurs macroéconomiques, notamment des indices de prix à la consommation pour les pays européens et le PIB américain. Une prise de parole du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell est aussi attendue.

"L’inflation surprend à la baisse en Espagne et en Allemagne en novembre, suggérant que l’inflation de la zone euro pourrait ralentir plus qu’attendu", mais hors énergie et alimentation, la tendance "des prix reste en réalité très élevée", observe Xavier Chapard de l'équipe de recherche et stratégie de La Banque Postale AM.

En France, l'inflation est restée stable à 6,2% en novembre sur un an, mais la consommation des ménages s'est effritée de 2,8%, le plus fort repli depuis avril 2021, selon l'Insee.

Cette baisse s'explique "par la forte diminution de la consommation d'énergie" qui a baissé de 7,9% en raison de "conditions météorologiques particulièrement clémentes", mais provient aussi d'un recul de 1,7% des achats de biens fabriqués et de la consommation alimentaire, qui a fléchi de 1,4%.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) français a été confirmée par l'Insee à +0,2% au troisième trimestre, marquant le pas après une hausse de 0,5% au printemps.

Aux États-Unis, l'inflation ralentit "depuis près de 4 mois et pourrait laisser penser que le retour à l’objectif de la Fed est proche", commente John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabaud. "Pourtant, de nombreuses indications laissent penser que l’inflation va rester élevée plus longtemps que prévu", prévient-il.

"On devrait en savoir un peu plus après le discours de Jerome Powell (...) sur les perspectives de l'économie et l'évolution du marché du travail", ajoute l'expert.

Jusqu'ici, la Fed a relevé ses taux de 75 points de base quatre fois d'affilée pour les faire grimper entre 3,75% et 4%, mais les marchés espèrent désormais un ralentissement des hausses de taux compte tenu du ralentissement de l'activité économique. La prochaine décision monétaire est prévue le 14 décembre.

Par ailleurs, les investisseurs continuent d'espérer un assouplissement des mesures de restriction anti-Covid en Chine, après les manifestations du week-end passé.

Résultats mitigés pour Trigano

Le fabricant de véhicules de loisirs Trigano a publié mardi un bénéfice net "record" de 278,5 millions d’euros (+24,9%) pour l'exercice 2022, grâce au grand coup d'accélérateur apporté au secteur par la pandémie.

Cependant, le secteur est touché par les difficultés logistiques de l'industrie automobile, et ne produit pas autant qu'il le voudrait. Le bénéfice opérationnel du groupe est ressorti en dessous des attentes des analystes sondés par Bloomberg.

Après une baisse de 5% dans les premiers échanges, l'action Trigano progressait de 2,95% à 115,10 euros vers 09H50.

© 2022 AFP