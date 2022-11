Nouveaux heurts en Chine après l'appel à la "répression"

Des habitants se font tester pour le Covid-19 dans un quartier confiné, à Pékin le 29 novembre 2022 Noel CELIS AFP

5 mn

Pékin (AFP) – Les tensions persistent en Chine où de nouveaux affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi malgré l'appel à la "répression" lancé par les autorités pour contenir le mouvement national de colère contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés.