Risques de "délestage": Orange s'inquiète de coupures du réseau mobile cet hiver

Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, au siège du groupe à Issy-les-Moulineaux, le 26 juillet 2022 © Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, a prévenu mercredi des risques de coupures du réseau mobile français cet hiver, et par conséquent d'un possible impact sur "l'accès aux services de numéro d'urgence", en cas de coupures de courant temporaires et localisées qui pourraient être organisées face à des pénuries d'électricité.