Ludovic de Saint Sernin devient directeur artistique d'Ann Demeulemeester

Paris (AFP) – Le créateur français Ludovic de Saint Sernin, remarqué au cours des dernières Fashion weeks à Paris avec des collections ultrasexy et non genrées, a été nommé directeur artistique de la marque Ann Demeulemeester.

Sa première collection pour la maison, connue pour son esthétique minimaliste en noir et blanc, sera dévoilée en mars 2023 lors de la la semaine du prêt-à-porter féminin à Paris, a annoncé jeudi la maison fondée en 1985 par la Belge Ann Demeulemeester, l'une des "Six d’Anvers", et qu'elle a quittée en 2013.

Depuis le départ du styliste français Sébastien Meunier en 2020, ce sont les studios de la maison, qui appartient à l'Italien Claudio Antonioli, qui ont assuré la création.

Pour donner une idée de sa vision, il pose lui-même pour des images publiées sur son compte Instagram, torse nu, en portant des créations des années 1990 d'Ann Demeulemeester: un boa noir et une jupe ivoire queue de poisson en satin.

Né à Bruxelles et élevé à Paris, Ludovic de Saint Sernin, 31 ans, est diplômé de l’École supérieure parisienne des arts appliqués Duperré.

Après avoir travaillé chez Balmain avec Olivier Rousteing, il a créé sa marque éponyme en 2017.

Ludovic de Saint Sernin va façonner "les traits d'Ann Demeulemeester autour de sa vision, ses penchants et son individualité, offrant une lecture à la première personne et la connexion avec le public d'aujourd'hui", souligne la maison.

"Sensualité, tension, silhouette, fluidité, sauvagerie et esprit graphique" seront des piliers du nouveau style.

