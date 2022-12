"Mouvement historique" des médecins libéraux pour "sauver" leurs cabinets

Manifestation de professionnels médicaux face au ministère de la Santé à Paris, le 29 novembre 2022 © JULIEN DE ROSA / AFP

3 mn

Paris (AFP) – "Un coup de semonce", voire le combat de "la dernière chance pour sauver la médecine de terrain": médecins et biologistes libéraux sont appelés à fermer cabinets et laboratoires jeudi et vendredi, les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour éviter un "coup de rabot".