Elton John à Glastonbury pour des "adieux inoubliables" au Royaume-Uni

Londres (AFP) – A 75 ans, Elton John donnera le 25 juin un ultime concert au Royaume-Uni lors du festival de Glastonbury (sud-ouest), la "meilleure façon" selon lui de "dire au revoir" aux Britanniques quelques jours avant la fin de sa dernière tournée mondiale.

"Nous sommes absolument ravis d'annoncer que le seul et unique Elton John sera la tête d'affiche" du festival de Glastonbury le 25 juin "pour ce qui sera l'ultime concert au Royaume-Uni de sa dernière tournée", ont tweeté vendredi les organisateurs du festival.

"Il n'y a pas de meilleure façon de dire au revoir à mes fans britanniques", a commenté le chanteur et auteur compositeur dont la carrière s'étend sur un demi-siècle. "Ils ont été plus que brillants" et "j'ai hâte d'embrasser l'esprit du plus grand festival du monde", a-t-il ajouté, cité par son agent.

C'est la première fois que l'exubérant chanteur anglais participe à Glastonbury, a souligné Emiliy Eavis, l'organisatrice et fille du fondateur du festival qui a lieu chaque année dans le sud-ouest de l'Angleterre.

"Nous clôturerons le festival en marquant ce grand moment pour nos deux histoires respectives par des adieux inoubliables".

Glastonbury marquera le dernier grand rendez-vous du chanteur aux multiples tubes, de "Rocket Man" à "Tiny Dancer". Il doit terminer le 8 juillet sa longue tournée internationale d'adieux avec un concert à Stockolm.

Interminable tournée d'adieux

Cette ultime tournée, baptisée "Farewell Yellow Brick Road" et initialement prévue pour durer trois ans, a débuté en 2018 avec plus de 300 dates prévues. Mais elle a été perturbée en raison de la pandémie de coronavirus, d'une opération de la hanche en 2021 et d'un test positif au Covid en janvier.

Le chanteur, de son vrai nom Reginald Dwight, est né le 25 mars 1947 dans la banlieue nord-ouest de Londres. Il est marié au chanteur David Furnish et a deux enfants de 11 et 9 ans.

Fait chevalier par la reine Elizabeth II en 1998 pour sa contribution à la musique et son engagement associatif - il est très engagé dans la lutte contre le sida - "Sir Elton" a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde.

Juste avant sa prestation - pré-enregistrée en vidéo - pour le jubilé de la reine Elizabeth II en juin, des tabloïds anglais avaient publié une photo de lui en fauteuil roulant. Il avait répondu aux interrogations sur sa santé en se disant "en pleine forme".

Il a bouclé fin novembre l'étape nord-américaine de sa tournée avec un concert flamboyant à Los Angeles.

Un demi siècle après ses débuts, il atteint encore de temps en temps la tête des charts. L'an dernier, son titre "Cold Heart", duo avec la chanteuse Dua Lipa, s'était classé numéro un des singles au Royaume-Uni, de même que "Merry Christmas", une collaboration avec Ed Sheeran.

En août, il a dépoussiéré son classique "Tiny Dancer" pour sortir un nouveau titre, "Hold Me Closer", en duo avec Britney Spears.

Glastonbury, rendez-vous mythique depuis 1970, qui a vu défiler les plus grandes stars du monde, avait clôturé son édition 2022 avec Paul McCartney, qui à 80 ans avait enflammé le festival en reprenant des classiques des Beatles. La légende de la soul Diana Ross était également de la partie.

Début novembre, plus de 100.000 tickets se sont vendus en un peu plus d'une heure pour le festival qui a lieu du 21 au 25 juin, malgré des billets frôlant les 400 euros.

