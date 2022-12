Kanye West affiche son admiration pour Hitler et fait fuir le réseau social Parler

Le rappeur américain Kanye West, le 10 février 2020 à Beverly Hills, en Californie © Jean-Baptiste Lacroix / AFP/Archives

Los Angeles (AFP) – Le rappeur Kanye West, de plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites, s'est enfoncé un peu plus jeudi avec ses propos admiratifs pour Hitler lors d'une interview lunaire et l'annonce de l'annulation du rachat du réseau social Parler, qu'il convoitait depuis ses démêlés avec d'autres plateformes.