Julien Sebbag, Manon Fleury: nouvelle génération de chefs atypiques

Le chef français Julien Sebbag dans son restaurant Micho avant l'ouverture, le 27 octobre 2022 © JOEL SAGET / AFP

3 mn

Paris (AFP) – Restaurants éphémères, cuisine saine dans des lieux décontractés: venus d'univers non-culinaires et formés à l'étranger, les chefs trentenaires Julien Sebbag et Manon Fleury font leur métier autrement et leurs projets rencontrent un franc succès.