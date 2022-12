Mondial - Pour les Bleus, retrouver la flamboyance et les quarts

Les deux attaquants stars de la France et de la Pologne, Kylian Mbappé (G) et Robert Lewandowski (D) vont s'affronter le 4 décembre 2022 en 1/8 de finale du Mondial-2022 à Doha

Doha (AFP) – Remaniés et ralentis contre la Tunisie, les Bleus de Kylian Mbappé s'apprêtent à renfiler leur costume de champions du monde, et de favoris, face à la Pologne du buteur en série Robert Lewandowski, dimanche (16h00) en huitièmes de finale, où ils ont chuté à l'Euro l'an dernier.

L'élan des débuts réussis s'est brisé face aux Tunisiens (défaite 1-0) mercredi avec une équipe désorientée par les multiples changements de Didier Deschamps, neuf au total. Mais après les "coiffeurs" (surnom des remplaçants), les cadors reviennent en piste pour le premier match-couperet du Mondial.

Les titulaires ont quasiment tous soufflé et leurs jambes légères sont un atout supplémentaire, un de plus, pour le sélectionneur français face à des Polonais émoussés par une rotation quasi-inexistante.

Avec leur brochette de stars, dominateurs contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1), les Bleus sont donnés gagnants, sans que cela n'entame le moral de l'adversaire. "On nous donne 1% de chance d'éliminer la France mais c'est déjà 1% de plus que si on ne s'était pas qualifié", a plaisanté le gardien remplaçant Kamil Grabara.

La Pologne goûte rarement à l'ivresse des sommets. Son dernier huitième de finale en Coupe du monde remonte à 1986, deux ans avant la naissance de son actuelle machine à buts Lewandowski.

Le passé ? "pas d'intérêt"

La France, habituée des grands tournois, s'était hissée en finale deux fois en deux ans, à l'Euro-2016 perdant puis au Mondial-2018 gagnant. Elle sait cependant qu'il est aussi possible de vite dévisser, comme à l'Euro-2021 où les Bleus ont gaspillé deux buts d'avance dans le dernier quart d'heure face à la Suisse (3-3, 4-3 t.a.b.).

"Parler du passé, surtout de celui-là, je ne vois pas l'intérêt", a coupé court Deschamps, samedi. "Les sensations vécues par ceux qui y étaient, ils n'ont pas envie de les revivre. Le seul point commun, c'est que c'est en huitième de finale", a répondu le sélectionneur.

A Bucarest, les Bleus avaient dominé la prolongation mais buté sur le gardien Yann Sommer, en état de grâce et auteur d'un arrêt décisif sur le dernier tir au but de Kylian Mbappé.

Dimanche, il faudra cette fois partir à l'assaut de Wojciech Szczesny, rempart des Polonais avec deux penalties stoppés en phase de groupes dont l'un face à l'Argentin Lionel Messi. La survie des "Bialo-Czerwoni" (Blanc et Rouge) vient plus des gants du Turinois que des pieds de Lewandowski, esseulé à la pointe d'une équipe aux fulgurances offensives rares.

L'avant-centre du FC Barcelone, meilleur buteur d'Europe ces deux dernières saisons, peine à émerger dans un désert offensif collectif: seulement vingt tirs (dont quatre cadrés) pour les Polonais en trois matches, soit autant que les Français contre le Danemark (vingt tirs, six cadrés).

Equipe-type

"Clairement, il fait partie des meilleurs N.9 au monde", mais la Pologne reste avant tout "un collectif, une équipe qui prend beaucoup de plaisir à bien défendre, à souffrir", a relevé le capitaine Hugo Lloris, amené à égaler dimanche les 142 sélections record de Lilian Thuram.

Après avoir laissé sa place à Steve Mandanda, le gardien de Tottenham retrouve sa place de titulaire au stade al-Thumama (44.400 places), en compagnie des autres membres de l'équipe-type qui s'est fixée lors du deuxième match contre le Danemark.

Mbappé a vu double ce jour-là et le voilà désormais à trois buts en ajoutant celui contre l'Australie. L'attaquant du Paris Saint-Germain, véritable star du Mondial à 23 ans, aura à coeur de prendre le large en tête du classement des buteurs, qu'il partage avec l'Espagnol Alvaro Morata, le Néerlandais Cody Gakpo, l'Anglais Marcus Rashford et l'Equatorien Enner Valencia.

La connexion s'opère de belle manière pour l'heure avec les autres gâchettes d'attaque. "Kyky" a profité de trois passeurs différents pour briller (Ousmane Dembélé, Theo Hernandez et Antoine Griezmann), signe de la richesse offensive des champions en titre.

En pointe, Olivier Giroud peut de son côté entrer un peu plus dans le livre d'or des Bleus. A 36 ans, il rêve de dépasser la marque historique des 51 buts de Thierry Henry, égalée avec un doublé face à l'Australie.

