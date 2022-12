Au Palais des Sports, l'arrière-garde de Zemmour ne se rend pas

Environ 4.000 personnes rassemblées à Paris au Palais des Sports, pour le premier anniversaire de Reconquête, le parti fondé par Eric Zemmour, le 4 décembre 2022 © Alain JOCARD / AFP

Paris (AFP) – "Quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours": près de 4.000 personnes ont répondu à l'appel d’Éric Zemmour samedi à Paris pour le premier anniversaire de Reconquête, en quête de rebond après ses échecs aux élections.