Au camp de déportation des Milles, Macron dénonce les "crimes de l'Etat français"

Emmanuel Macron prononce un discours sur le site du mémorial du Camp des Milles, à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2022 © CHRISTOPHE SIMON / POOL/AFP

2 mn

Aix-en-Provence (AFP) – Emmanuel Macron a dénoncé lundi "les crimes de l'Etat français" lors d'un déplacement au camp d'internement et de déportation des Milles (Bouches-du-Rhône), où furent retenus 10.000 prisonniers entre 1939 et 1942, "l'un des plus complets parjures de la République".