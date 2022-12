Commerce et technologie: volonté de convergences entre USA et UE mais peu d'avancées

Les responsables américains Antony Blinken et Gina Raimondo, et européens Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, le 5 décembre 2022 à l'Université du Maryland, près de Washington © SAUL LOEB / POOL/AFP

4 mn

College Park (Etats-Unis) (AFP) – L'Europe et les Etats-Unis ont assuré lundi, à l'issue de discussions commerciales près de Washington, vouloir aller plus loin dans la coopération et la transparence sur les nouvelles technologies, mais ont fait peu d'annonces concrètes à ce stade.