Corruption de mineurs: Jean-Marc Morandini condamné à un an de prison avec sursis

L'animateur de télévision Jean-Marc Morandini, aux côtés de son avocate Corinne Dreyfus-Schmidt (D), arrive au tribunal de Paris le 24 octobre 2022 © Alain JOCARD / AFP/Archives

Paris (AFP) – Un an de prison avec sursis pour Jean-Marc Morandini: l'animateur télé a été condamné lundi à Paris pour des faits de "corruption de mineurs" commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques à caractère sexuel et d'un casting à son domicile.