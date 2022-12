L'Allemagne, nouvelle destination rêvée des migrants légaux de Tunisie

Yeft Benazzouz (d), directeur de l'école de langue Yeft, donne un cours d'allemand à des élèves, le 1er février 2022 à Tunis © FETHI BELAID / AFP

5 mn

Tunis (AFP) – France, Canada, Golfe, et dorénavant Allemagne. Malgré la barrière de la langue, les jeunes Tunisiens sont de plus en plus nombreux à vouloir émigrer légalement vers la première économie européenne, en manque criant de main-d'œuvre.