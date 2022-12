Les frères Torres, deux jumeaux pour une troisième étoile

Les chefs espagnols Sergio et Javier (g) Torres, dans les cuisines de leur restaurant "Cocina Hermanos Torres", après avoir obtenu une troisième étoile au Michelin, le 1er décembre 2022 à Barcelone © Josep LAGO / AFP

4 mn

Barcelone (AFP) – Quand ils n'avaient que huit ans, Sergio et Javier Torres ont élaboré un plan: devenir cuisiniers et atteindre les sommets. Pari réussi, plus de quarante ans plus tard, pour ces jumeaux barcelonais qui viennent d'obtenir leur troisième étoile au Michelin.