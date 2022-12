Les villes chinoises lâchent du lest sur les règles sanitaires

Des personnes font la queue pour effectuer un test de dépistage au coronavirus à Pékin le 3 décembre 2022 © Jade GAO / AFP/Archives

Pékin (AFP) – Des commerces qui rouvrent et moins d'exigence pour les tests PCR: les règles sanitaires s'assouplissent dans de plus en plus de villes chinoises, dont Pékin et Shanghai, une semaine après des manifestations de colère historiques.