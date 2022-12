Mondial-2022: l'ombre de Pelé plane sur Brésil-Corée du Sud

Doha (AFP) – L'un est en quête d'un sixième sacre, l'autre est vice-championne sortante: le Brésil et la Croatie affrontent lundi en huitièmes de finale d'enthousiasmants représentants du football asiatique, la Corée du Sud et le Japon.

Au-dessus du match des Brésiliens, planera l'ombre du Roi Pelé, seul joueur à avoir remporté trois fois le plus prestigieux des trophées du football, dont tout le pays suit l'évolution de l'état de santé et qui a assuré qu'il suivait les matches de la Seleçao depuis son lit d'hôpital.

Après le Pays-Bas-Argentine, affiche déterminée samedi, on connaît déjà la moitié des qualifiés pour les quarts de finale, prévus vendredi et samedi prochains: la France, grâce au 52e but en Bleu de Giroud et un doublé de Mbappé, a dominé la Pologne (3-1) et affrontera l'Angleterre, facile vainqueur du Sénégal (3-0), avec le premier but au Qatar de Harry Kane.

Contre la Corée du Sud, les Brésiliens partiront immenses favoris, surtout s'ils enregistrent également le retour de Danilo derrière. Un renfort qui fera oublier aux supporters les forfaits définitifs d'Alex Telles et Gabriel Jesus.

"J'espère" que Neymar "reviendra", a reconnu l'attaquant Richarlison. "Tout le monde a pu voir à quel point il nous a manqué lors des deux derniers matches", "avec son retour, c'est toute l'équipe qui sera meilleure", a-t-il assuré.

Le joueur brésilien Neymar est ausculté par un médecin sur le terrain du match opposant le Brésil à la Serbie lors du Mondial-2022, le 24 novembre 2022 à Doha (Qatar) © Giuseppe CACACE / AFP

Si l'on excepte le chef d'oeuvre de l'attaquant de Tottenham en ouverture contre la Serbie, le Brésil a en effet plus impressionné par sa solidité défensive que par son animation offensive. Elle n'a inscrit que trois buts.

Le Brésil serait bien inspiré de ne pas se projeter trop vite vers une éventuelle demi-finale contre l'Argentine, dont rêve l'Amérique du sud et que beaucoup annoncent déjà comme une finale avant l'heure.

Coupe du Monde 2022 : Brésil - Corée du Sud © Sabrina BLANCHARD / AFP

Les Coréens, qui sont sortis d'un groupe difficile aux dépens de l'Uruguay et du Ghana, ne se présenteront pas en victime expiatoire, comme ils l'ont montré en renversant une situation compromise lors de leur victoire convaincante contre le Portugal (2-1). "C'est une équipe agressive et puissante. On ne pourra pas se permettre d'erreurs", prévient Richarlison.

Arriver en huitième "est formidable mais notre tournoi n'est pas terminé", prévient Son Heung-min, coéquipier de Richarlison aux Spurs. "Nous en avons toujours atteint notre objectif mais il nous faut désormais aller au-delà". Depuis sa demi-finale de 2002, la Corée du Sud n'a jamais atteint les quarts de finale.

Sur le papier, le Japon semble avoir un adversaire plus à sa portée. L'équipe se battra "comme un samouraï", a prévenu le défenseur Yuto Nagatomo.

Le joueur japonais Ritsu Doan célèbre son but lors du match opposant le Japon à l'Espagne lors du Mondial-2022 à Doha (Qatar) le 1er décembre 2022 © Philip FONG / AFP

Les Japonais sont à l'origine de la plus grosse surprise de la première partie de cette compétition, l'élimination de l'Allemagne qu'ils avaient battue en ouverture. Peu importe qu'ils aient obtenu ce ticket via un but très contesté contre l'Espagne (victoire 2-1), le ballon étant peut-être sorti au préalable.

"Nous ne nous sommes pas procurés beaucoup d'occasion" et "le match n'a pas besoin d'être joli lundi", assume l'attaquant Ritsu Doan. "La sélection japonaise cette année est la plus forte de l'histoire du football japonais. On veut battre la Croatie", a prévenu Nagatomo.

Coupe du Monde 2022 : Japon - Croatie © Sabrina BLANCHARD / AFP

Si les Japonais réussissent leur coup, il faudra peut-être se résoudre à dire au revoir dans les grands tournois internationaux à celui qui fut l'un des plus grands noms du football depuis une décennie: Luka Modric. Le seul avec le Français Karim Benzema (2022) à avoir mis à mal, en 2018, le monopole Messi-Ronaldo sur le Ballon d'Or depuis 2008.

