Wall Street ouvre en baisse, consolide après un automne ensoleillé

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, toujours à la recherche d'un second souffle après son rebond de l'automne, sur fond d'incertitude quant à la conjoncture économique.