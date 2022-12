Quatre mois après son attaque, Rushdie dévoile un extrait de son prochain roman

Salman Rushdie à Paris, le 10 septembre 2018 © JOEL SAGET / AFP/Archives

2 mn

New York (AFP) – Quatre mois après avoir été très grièvement blessé dans une attaque au couteau dans le nord des Etats-Unis, l'écrivain britannique Salman Rushdie a dévoilé lundi dans le magazine The New Yorker un extrait de son prochain roman.