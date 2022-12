Chine: le commerce extérieur au plus bas depuis début 2020

Port à Lianyungang dans la province orientale de Jiangsu le 7 décembre 2022. © STR / AFP

Pékin (AFP) – C'est le plus gros plongeon depuis le premier semestre 2020: la Chine a vu ses exportations et importations s'effondrer en novembre, sous l'effet conjugué de sa politique zéro Covid et d'une demande atone.