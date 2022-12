En Allemagne, le cannabis "made in Germany" impatient de prendre son essor

Le site de production de cannabis de la start-up Demecan, à Ebersbach près de Dresde, le 28 novembre 2022 © JENS SCHLUETER / AFP

5 mn

Ebersbach (Allemagne) (AFP) – Un ancien abattoir au milieu des champs. Dans ce décor banal de l'est de l'Allemagne fleurit une activité qui l'est beaucoup moins: la plus grosse production de cannabis "indoor" en Europe.