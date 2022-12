Le Français Bernard Arnault et sa famille brièvement en tête du classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales, devant Elon Musk

Bernard Arnault et sa famille en tête de la liste Forbes des personnes les plus riches du monde avec 185,1 milliards de dollars, devançant l'Américain Elon Musk (g), le 7 décembre 2022, © Theo Wargo, JOEL SAGET / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – Le Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, et sa famille ont pris brièvement la tête mercredi du classement Forbes des plus grosses fortunes du monde, avec 185 milliards de dollars, détrônant un temps l'Américain Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter.