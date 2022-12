Wall Street: le Dow Jones clôture à l'équilibre, Nasdaq et S&P en baisse, le marché reste crispé

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, sur un marché attentiste, avant des échéances majeures la semaine prochaine, et toujours incommodé par la perspective d'une possible récession à venir.