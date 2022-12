Covid: deux nouveaux vaccins autorisés en rappel par la HAS

La Haute autorité de santé donne son feu vert à deux nouveaux vaccins anti-Covid pour un rappel © Fred TANNEAU / AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – La Haute autorité de santé a donné jeudi son feu vert à deux nouveaux vaccins anti-Covid pour un rappel et insisté sur l'importance d'une nouvelle dose sans tarder, en priorité pour les plus à risque, leurs proches et les soignants.