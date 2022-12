Le prestigieux Metropolitan Opera de New York se dit la cible d'une cyberattaque

Le Metropolitan Opera de New York, photographié en janvier 2021, s'est dit le 8 décembre 2022 la cible d'une cyberattaque © Angela Weiss / AFP/Archives

New York (AFP) – Le Metropolitan Opera de New York s'est dit jeudi la cible d'une cyberattaque qui a entravé le fonctionnement de ses site internet, billetterie et centre d'appel.